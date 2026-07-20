"Базель" близок к трансферу Арона Малуды из "Сабаха"

Вингер "Сабаха" Арон Малуда близок к переходу в швейцарский "Базель".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, швейцарский клуб направил окончательное предложение по трансферу 20-летнего футболиста.

Финансовые детали сделки не раскрываются. Руководство "Сабаха" положительно оценивает поступившее предложение, а соглашение между клубами, как утверждается, уже близко.

В сезоне-2025/26 Малуда провел 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Молодой футболист считается одним из наиболее перспективных игроков Премьер-лиги Азербайджана. Ранее интерес к нему также проявлял шотландский "Селтик".

В случае завершения трансфера Малуда продолжит карьеру в одном из самых титулованных клубов Швейцарии, который готовится к новому еврокубковому сезону.