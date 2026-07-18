Назначены арбитры матча "Нефтчи" - "Динамо"

Стали известны судейские назначения на первый матч "Нефтчи" против минского "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, встречу в Баку обслужит бригада арбитров из Кипра.

Главным судьей назначен рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Константинос Феллас. Его ассистентами будут Мариос Калогиру и Йоргиос Хараламбус.

Функции четвертого арбитра выполнит Константинос Неофиту.

Первый матч между "Нефтчи" и минским "Динамо" состоится 22 июля на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

Ответная встреча пройдет 30 июля.