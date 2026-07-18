Сегодня стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "ЦСКА" София - ВИДЕО

Билеты на матч "Карабах" - "ЦСКА" София во втором квалификационном раунде Лиги Европы поступят в продажу сегодня в 15:00.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Стоимость стандартных билетов составит 5, 10, 15 и 20 манатов.

Билеты в VIP-секторы будут продаваться по 50, 75 и 100 манатов. Стоимость прохода в VVIP-сектор составит 150 манатов. Для владельцев таких билетов в соответствующей зоне будет организовано чаепитие.

Приобрести билеты можно через официальный сайт и мобильное приложение iTicket.az.

При возникновении сложностей с онлайн-покупкой болельщики смогут обратиться в пункты продаж iTicket.az, фан-шоп "Карабаха" в Park Bulvar и кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Клуб призвал болельщиков остерегаться поддельных билетов. Вход на стадион будет возможен только по билету с действительным QR-кодом.