"Карабах" заинтересован в герое сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026

Футбольный клуб "Карабах" заинтересован в переходе левого вингера сборной Кабо-Верде Элиу Варелы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, агдамский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего футболиста.

При этом "Карабах" является не единственным претендентом на Варелу. За игроком также следят сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Самсунспор".

В настоящее время вингер выступает за израильский "Маккаби" из Тель-Авива. В минувшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Варела привлек внимание и выступлением на чемпионате мира 2026 года. Футболист забил ответный мяч в матче группового этапа против Уругвая, позволив сборной Кабо-Верде добиться исторической ничьей со счетом 2:2.

Также сообщается, что "Карабах" следит за еще одним игроком сборной Кабо-Верде - нападающим российского "Акрона" Жилсоном Беншимолом.