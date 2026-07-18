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Шахин Диниев: "Финал станет дуэлью тренеров"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2026 15:53
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Шахин Диниев: "Финал станет дуэлью тренеров"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Шахин Диниев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной.

"Мы увидели конкурентный и интересный чемпионат мира. На турнире было много матчей высокого уровня. Практически все соперники были близки друг к другу по силе", - цитирует Диниева sport24.az.

Специалист считает большим успехом победу Испании над Францией в полуфинале. При этом, по его мнению, Аргентина прошла путь к решающему матчу несколько увереннее.

"Обе команды своей игрой заслужили чемпионство, поэтому дать прогноз очень сложно. У Испании уже есть выстроенная игровая система, и футболисты успешно ее реализуют. Интересно, что Аргентина сможет ей противопоставить.

С другой стороны, испанцам необходимо решить, как нейтрализовать главного лидера соперника Лионеля Месси. Думаю, завтрашний финал прежде всего станет дуэлью тренеров. Больше шансов на победу будет у команды, которая лучше изучила соперника и правильнее подготовилась к матчу", - отметил Диниев.

Он также обратил внимание на возможное влияние физической усталости.

"Этот фактор тоже необходимо учитывать. Поэтому ожидаю более осторожную игру, которая пройдет в сравнительно невысоком темпе", - добавил специалист.

Финальный матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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