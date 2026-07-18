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"Габала" не договорилась с Матеусом Белемом

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2026 16:46
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"Габала" не договорилась с Матеусом Белемом

Трансфер бразильского футболиста Матеуса Белема в "Габалу" не состоялся.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 23-летний защитник уже вернулся в Бразилию.

Белем принял участие в контрольном матче "Габалы" с "Кяпазом", завершившемся победой "красно-черных" со счетом 2:1. Ожидалось, что после игры стороны подпишут контракт, однако прийти к окончательному соглашению им не удалось.

По информации источника, на предварительном этапе стороны согласовали ежемесячную зарплату в размере 8 тысяч манатов. Позднее договоренность была расторгнута, после чего футболист покинул Азербайджан.

Права на Матеуса Белема принадлежат бразильскому "Сан-Паулу". Последним клубом защитника был "Камбориу", за который он выступал на правах аренды.

İdman.Biz
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