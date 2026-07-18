Определились судьи выездного матча "Зиря" с "Пайде"

Стали известны судейские назначения на первый матч "Зиря" против эстонского "Пайде" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил встречу молдавскому арбитру Международной федерации футбола (ФИФА) Роману Житарю.

Ассистентами 35-летнего судьи будут Виктор Мардарь и Андрей Бодян. Функции четвертого арбитра выполнит Андрей Брегуца.

Матч "Пайде" - "Зиря" состоится 23 июля в эстонском Пярну и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Роман Житарь в нынешнем сезоне также обслуживал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Карабахом" и "Вестри" в Баку. Агдамская команда победила исландский клуб со счетом 3:0.