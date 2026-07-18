Стало известно кто рассудит матчи "Карабах" - "ЦСКА" София

Стали известны судейские назначения на оба матча "Карабаха" против болгарского "ЦСКА" София во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, первую встречу в Баку обслужит итальянский арбитр Даниэле Киффи.

Его ассистентами будут соотечественники Джованни Баччини и Алессандро Ло Чичеро. Функции четвертого арбитра выполнит Даниэле Перенцони.

За систему VAR будет отвечать Валерио Марини, помощником видеоассистента назначен Федерико Ла Пенна.

Ответный матч в Болгарии доверен бельгийскому рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Браму Ван Дриссхе.

Ему помогут лайнсмены Мишель Селдрейерс и Ив Де Неве. Четвертым арбитром будет Кевин Ван Дамме.

На VAR назначен Берт Пут, на AVAR - Уэсли Де Кремер.

Первый матч между "Карабахом" и ЦСКА София состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 30 июля.