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Появились новые кадры реконструкции Баиловского стадиона - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 12:26
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Появились новые кадры реконструкции Баиловского стадиона

На Баиловском стадионе продолжаются ремонтные работы в рамках пилотного проекта Центра развития футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), реконструкция проводится в соответствии с решением Исполнительного комитета организации от 25 июня 2025 года.

На стадионе устанавливают искусственное покрытие, имеющее сертификат FIFA Quality Pro. Также близятся к завершению работы по обновлению системы освещения и капитальному ремонту раздевалок, помещений для судей, врачей и допинг-контроля, а также офисных и спальных комнат административного здания.

После завершения реконструкции стадион планируется полностью передать в распоряжение детского и юношеского футбола.

Уже в августе на арене совместно с Федерацией футбола Баку намерены провести турнир "Звезды будущего".

İdman.Biz
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