Рамин Гулиев: "Сабах" вернется с выезда с победой"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Сабах" Рамин Гулиев поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского "Нью-Сейнтс".

""Сабах" произвел очень хорошее впечатление. В первой игре команда выглядела мотивированной и настойчивой. С первых минут соперник действовал закрыто, что создавало определенные трудности. Несмотря на это, наша команда усилила давление и добилась заслуженной победы. Счет мог быть и крупнее", - цитирует Гулиева teleqraf.az.

Специалист считает результат первого матча хорошей основой перед ответной встречей.

"Это хороший результат перед ответной игрой. Уверен, что "Сабах" вернется с выезда с победой. Не думаю, что у команды появится расслабленность. Одного названия турнира достаточно, чтобы футболисты сохраняли серьезный настрой", - отметил он.

Гулиев также критично оценил игру "Нью-Сейнтс".

"В первом матче соперник ничем не запомнился с футбольной точки зрения. Ни в обороне, ни в построении атак команда не выглядела убедительно. Учитывая первую встречу, думаю, что "Сабах" победит и на выезде", - добавил бывший наставник клуба.

Он также высоко оценил работу главного тренера "Сабаха" Валдаса Дамбраускаса.

"Главный тренер "Сабаха" - очень грамотный и мотивированный специалист. Уверен, главные успехи команды еще впереди", - подчеркнул Гулиев.

Напомним, ответный матч "Нью-Сейнтс" - "Сабах" состоится сегодня и начнется в 21:30 по бакинскому времени. В первой встрече азербайджанский клуб победил со счетом 2:0.