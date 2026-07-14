Новичок "Шафа": "Хотим подойти к сезону в наилучшей форме"

Французский футболист Мусса Гюэль рассказал о подготовке "Шафа" к новому сезону и своем переходе в столичный клуб.

"Мы только начали предсезонную подготовку всей командой и находимся на первом этапе учебно-тренировочных сборов. Будем постепенно улучшать физическую форму и ежедневно прибавлять, чтобы подойти к новому сезону в наилучшем состоянии", - цитирует Гюэля sport24.az.

27-летний игрок отметил, что перед приездом в Баку консультировался со своим другом Эрвином Коффи, ранее выступавшим за "Нефтчи".

"Когда поступило предложение, я поговорил с руководством и главным тренером. У меня не было никаких сомнений. Я захотел стать частью нового проекта "Шафа". Наши цели ясны. Мы только поднялись в Премьер-лигу, а у руководства есть долгосрочный проект. Главная задача на этот сезон - сохранить место в элите", - сказал футболист.

Гюэль признал, что выполнить поставленную задачу будет непросто из-за высокой конкуренции в чемпионате.

"Мы понимаем, что будет сложно, поскольку чемпионат очень конкурентный. Но сделаем все возможное, чтобы добиться своей цели. Надеюсь, по итогам сезона нам это удастся", - добавил он.

Последним клубом Гюэля был северомакедонский "Тиквеш". Ранее он также выступал за турецкий "Самсунспор" и французские "Дюнкерк", "Ред Стар", "Валансьен" и "Лорьян".