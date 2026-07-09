9 Июля 2026
RU

Гурбан Гурбанов оставил трех игроков вне заявки "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2026 14:25
12
Гурбан Гурбанов оставил трех игроков вне заявки "Карабаха"

Футбольный клуб "Карабах" представил УЕФА заявку на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в список, подготовленный главным тренером агдамцев Гурбаном Гурбановым, не вошли три футболиста.

Вне заявки остались Джони Монтьель, Жереми Гнали и голкипер Мартин Зломислич.

Причины, по которым эти игроки не были включены в список, не уточняются.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч с "Вестри" 9 июля. Ответный матч между командами состоится 16 июля. Победитель пары во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА встретится с сильнейшим в противостоянии "Гленторан" (Северная Ирландия) - "РФС" (Латвия).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились первые участники ЧМ-2027 в Азербайджане и Узбекистане
12:27
Азербайджанский футбол

Определились первые участники ЧМ-2027 в Азербайджане и Узбекистане

Путевки на молодежный мундиаль получили четыре полуфиналиста Евро U-19

500-й матч, 550-й гол: "Зиря" оформил двойной юбилей Азербайджана в еврокубках
12:05
Азербайджанский футбол

500-й матч, 550-й гол: "Зиря" оформил двойной юбилей Азербайджана в еврокубках

Юбилейным стал поединок "Зиря" с грузинским "Торпедо" в Лиге конференций УЕФА

Сегодня "Карабах" проведет первый еврокубковый матч сезона
09:14
Азербайджанский футбол

Сегодня "Карабах" проведет первый еврокубковый матч сезона

Агдамский клуб сыграет с исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде
Рашад Садыгов: "Хотели с первых минут оказать давление на соперника, и нам это удалось"
8 Июля 23:04
Азербайджанский футбол

Рашад Садыгов: "Хотели с первых минут оказать давление на соперника, и нам это удалось" - ВИДЕО

Главный тренер "Зиря" призвал команду не расслабляться после крупной победы

Шустер прокомментировал İDMAN.BİZ скандальное поведение фанатов "Торпедо" в Баку
8 Июля 22:40
Азербайджанский футбол

Шустер прокомментировал İDMAN.BİZ скандальное поведение фанатов "Торпедо" в Баку - ВИДЕО

Немецкий специалист назвал недопустимым неэтичный жест болельщиков в адрес собственных игроков

Тренер "Торпедо": "Мы готовили сюрприз, но "Зиря" оказалась сильнее"
8 Июля 22:15
Азербайджанский футбол

Тренер "Торпедо": "Мы готовили сюрприз, но "Зиря" оказалась сильнее"

Наставник грузинского клуба признал превосходство азербайджанской команды после поражения в Лиге конференций

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026
7 Июля 01:34
ЧМ-2026

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

Финальный свисток завершился трогательным моментом на поле