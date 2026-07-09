Гурбан Гурбанов оставил трех игроков вне заявки "Карабаха"

Футбольный клуб "Карабах" представил УЕФА заявку на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в список, подготовленный главным тренером агдамцев Гурбаном Гурбановым, не вошли три футболиста.

Вне заявки остались Джони Монтьель, Жереми Гнали и голкипер Мартин Зломислич.

Причины, по которым эти игроки не были включены в список, не уточняются.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч с "Вестри" 9 июля. Ответный матч между командами состоится 16 июля. Победитель пары во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА встретится с сильнейшим в противостоянии "Гленторан" (Северная Ирландия) - "РФС" (Латвия).