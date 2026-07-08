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Тренер "Торпедо": "Мы готовили сюрприз, но "Зиря" оказалась сильнее"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 22:15
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Тренер "Торпедо": "Мы готовили сюрприз, но "Зиря" оказалась сильнее"

Главный тренер грузинского "Торпедо" Дирк Шустер прокомментировал поражение от "Зиря" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, на послематчевой пресс-конференции немецкий специалист признал, что его команда не смогла реализовать задуманное против азербайджанского клуба.

"Мы подготовили сюрприз, но против нас играл очень сильный соперник. У "Зиря" индивидуально сильные футболисты, кроме того, команда очень хорошо подготовлена тактически. Мы хотели хотя бы забить один мяч, но сделать этого не смогли. Конечно, мы разочарованы", - заявил Шустер.

Напомним, встреча в Сумгайыте завершилась уверенной победой "Зиря" со счетом 3:0. Ответный матч между командами состоится 16 июля в Грузии.

İdman.Biz
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