"Карабах" провел последнюю тренировку перед матчем с "Вестри" - ФОТО

Футбольный клуб "Карабах" завершил подготовку к первому матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи футболисты агдамского клуба провели заключительную тренировку под руководством Гурбана Гурбанова.

Для агдамского клуба предстоящий поединок станет первым официальным матчем нового еврокубкового сезона. Напомним, в прошлом сезоне "Карабах" успешно выступил в Лиге чемпионов.

Не исключено, что в игре с "Вестри" на поле появится защитник Эльвин Джафаргулиев, который долгое время не выходил на поле в составе агдамской команды. Ранее главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что вероятность участия футболиста в матче существует.

Встреча "Карабах" - "Вестри" состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 20:00 по бакинскому времени.