Гурбанов оценил шансы Джафаргулиева сыграть против "Вестри" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал вероятность участия защитника Эльвина Джафаргулиева в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".
Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции наставник агдамского клуба не исключил появления футболиста на поле, однако отказался уточнять, в каком статусе он может принять участие в игре.
"Эльвин - наш игрок. Вероятность его выхода на поле есть. Будет ли он играть с первых минут или выйдет на замену, сейчас сказать не могу", - заявил Гурбанов.
@idman.biz Qurban Qurbanov Elvin Cəfərquliyevlə bağlı suala aydınlıq gətirib. #qurbanqurbanov #elvincəfərquliyev #qarabağfk ♬ orijinal ses - Idman və Biz
Матч между "Карабахом" и "Вестри" состоится 9 июля.