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Гурбан Гурбанов: "Камило Дуран уже в Шотландии" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 19:45
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Гурбан Гурбанов: "Камило Дуран уже в Шотландии"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подтвердил, что полузащитник Камило Дуран близок к уходу из азербайджанского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, об этом наставник агдамцев заявил на пресс-конференции перед первым матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы против исландского "Вестри".

По словам Гурбанова, футболист уже покинул расположение команды и находится в Шотландии.

"Да, он уже уехал. Сейчас находится в Шотландии. Если все будет хорошо, трансфер состоится", - заявил главный тренер "Карабаха".

Также Гурбанов отметил, что команда серьезно обновилась в межсезонье и пока не достигла оптимальной готовности.

"Поздравляю "Сабах" с победой. Желаю удачи "Зиря" и "Нефтчи". Мы постарались хорошо подготовиться. В составе произошли серьезные изменения. Работаем над тем, чтобы полностью набрать форму, хотя определенные недостатки пока сохраняются", - сказал специалист.

İdman.Biz
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