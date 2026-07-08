"Вестри" провел последнюю тренировку перед матчем с "Карабахом" - ФОТО

Исландский "Вестри" завершил подготовку к первому матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи футболисты исландской команды провели заключительную тренировку перед игрой с чемпионом Азербайджана.

"Карабах" начнет новый еврокубковый сезон домашним матчем против "Вестри". Встреча состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги Европы.