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"Вестри" провел последнюю тренировку перед матчем с "Карабахом" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 20:28
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"Вестри" провел последнюю тренировку перед матчем с "Карабахом"

Исландский "Вестри" завершил подготовку к первому матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, накануне встречи футболисты исландской команды провели заключительную тренировку перед игрой с чемпионом Азербайджана.

"Карабах" начнет новый еврокубковый сезон домашним матчем против "Вестри". Встреча состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
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