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Бакинское метро усилит режим работы из-за матча "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 17:22
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Бакинское метро усилит режим работы из-за матча "Карабаха"

Бакинское метро будет работать в усиленном режиме в связи с домашним матчем "Карабах" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", изменения связаны с игрой против исландского "Вестри", которая пройдет 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В день матча расположенная рядом со стадионом станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме в соответствии с оперативным планом метро для массовых мероприятий. С учетом интереса к игре, а также необходимости безопасной и комфортной перевозки пассажиров на станции будут применены дополнительные механизмы контроля.

Для этого будет составлен график дежурств и привлечены дополнительные сотрудники. Основное внимание уделят тому, чтобы пассажиры, особенно после завершения матча, могли удобно определить направление движения на станции.

Дополнительные меры также будут предусмотрены на станциях "Нариманов" и "28 Мая".

Поезда в течение дня будут курсировать по летнему графику рабочих дней. При необходимости на линию выпустят резервные составы.

После завершения встречи движение поездов будет регулироваться в специальном порядке с учетом режима работы станции "Гянджлик".

İdman.Biz
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