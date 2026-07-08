Бакинское метро усилит режим работы из-за матча "Карабаха"

Бакинское метро будет работать в усиленном режиме в связи с домашним матчем "Карабах" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", изменения связаны с игрой против исландского "Вестри", которая пройдет 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В день матча расположенная рядом со стадионом станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме в соответствии с оперативным планом метро для массовых мероприятий. С учетом интереса к игре, а также необходимости безопасной и комфортной перевозки пассажиров на станции будут применены дополнительные механизмы контроля.

Для этого будет составлен график дежурств и привлечены дополнительные сотрудники. Основное внимание уделят тому, чтобы пассажиры, особенно после завершения матча, могли удобно определить направление движения на станции.

Дополнительные меры также будут предусмотрены на станциях "Нариманов" и "28 Мая".

Поезда в течение дня будут курсировать по летнему графику рабочих дней. При необходимости на линию выпустят резервные составы.

После завершения встречи движение поездов будет регулироваться в специальном порядке с учетом режима работы станции "Гянджлик".