В Европе продолжаются матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сегодня в одном из них в составе албанской "Эгнатии" в матче против молдавского "Петрокуба" мог бы выйти на поле защитник сборной Азербайджана Замиг Алиев. Однако азербайджанский футболист, к сожалению, точно не сыграет в этой встрече по независящим от него обстоятельствам, а его карьера оказалась под серьезной угрозой.

Как передает İdman.Biz, после завершения минувшего сезона футболист вернулся на родину, однако теперь он не может покинуть Азербайджан.

Причиной стало ограничение на выезд из страны, введенное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. В начале июня Алиев попытался отправиться на предсезонный сбор своего клуба, но в аэропорту его не выпустили из страны.

Сам футболист отметил, что из-за запрета не может присоединиться к команде. "Государственная служба по мобилизации и призыву никак не идет мне навстречу. Говорят, что я должен пройти военную службу. Запрет не снимают, поэтому я не могу присоединиться к клубу. Уже два года играю в албанском клубе, завоевал три трофея. Выступал в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Ни письмо AFFA, ни письмо министерства они не принимают. Говорят, что я должен идти в армию. Раньше я даже не знал, что может возникнуть такая проблема. В клубе меня уже оштрафовали, а теперь мой контракт будет расторгнут", - рассказывал Алиев в беседе с местными СМИ.

Безусловно, вопросы воинской обязанности регулируются законодательством. Однако очевидно, что в данном случае речь идет не о попытке уклониться от обязательств и не о человеке, который исчезает из поля зрения государства.

Замиг Алиев — действующий профессиональный футболист, игрок сборной Азербайджана, имеющий контракт с зарубежным клубом и представляющий страну на международной арене. Более того, за последние два сезона он не просто числился легионером. Алиев выступал за "Эгнатию", завоевывал трофеи, играл в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге конференций. Для азербайджанского футбола, где количество игроков, стабильно выступающих за рубежом, и без того крайне мало, каждый такой случай имеет значение.

На этом фоне особенно важным выглядит недавнее заявление руководства самой Службы. Глава Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-майор Мурсал Ибрагимов, говоря о гражданах Азербайджана, обучающихся за рубежом, отмечал, что предоставление отсрочки регулируется законодательством. Он подчеркнул, что при соблюдении установленных требований, своевременном представлении апостилированных документов, их переводе на азербайджанский язык и нотариальном подтверждении обращения таких граждан рассматриваются в соответствии с законом.

Конечно же, речь в данном случае идет о студентах, обучающихся за рубежом. Но сама логика подхода важна и в случае с Замигом Алиевым: государственные структуры способны и должны рассматривать индивидуальные ситуации граждан, которые находятся за пределами страны по объективным причинам. Тем более когда речь идет о спортсмене, который представляет Азербайджан в профессиональном футболе и международных турнирах.

Поэтому возникает естественный вопрос: почему в случае с футболистом сборной Азербайджана не может быть найден законный и взвешенный механизм, который позволил бы ему продолжить карьеру, не нарушая при этом требований государства? Почему парень, который не скрывается, имеет действующий контракт, находится на виду у AFFA, клуба и государственных структур, оказывается в ситуации, когда его профессиональное будущее может быть перечеркнуто?

Причем проблема Алиева — это не только личная история одного футболиста. Это сигнал для всего азербайджанского футбола, у которого могут возникнуть серьезные проблемы. Европейские клубы и без того не слишком активно обращают внимание на игроков из Азербайджана. Наши футболисты редко получают шанс закрепиться за рубежом, а каждый успешный пример должен становиться стимулом для следующих поколений. Кроме того, “Эгнатия” почти наверняка подаст иск в соответствующие инстанции из-за ситуации с Замигом, что также сильно ударит по репутации азербайджанского футбола.

Если зарубежные клубы увидят, что футболист из Азербайджана может в любой момент столкнуться с невозможностью выехать из страны и присоединиться к команде, это неизбежно повлияет на отношение к нашим игрокам. Для любого клуба контракт - это не только спортивный, но и организационный риск. И если такой риск будет ассоциироваться с азербайджанскими футболистами, то в будущем европейские команды могут еще осторожнее подходить к их приглашению.

В результате пострадать может не только Алиев. Пострадать может репутация всего азербайджанского футбольного рынка. Пострадает сборная, которой нужны игроки с международным опытом. Пострадают молодые футболисты, которые мечтают уехать в Европу и развиваться в более конкурентной среде.

В 25 лет футболист находится в ключевом возрасте для развития карьеры. Именно сейчас он должен играть, прогрессировать, бороться за место в составе, повышать свой уровень и приносить пользу национальной команде. Потеря контракта, пропуск сборов, конфликт с клубом и возможные юридические последствия могут отбросить его назад на годы.

Поэтому в данной ситуации крайне важно найти корректное, законное и конструктивное решение. Никто не ставит под сомнение важность военной службы и соблюдения законодательства. Но точно так же важно понимать, что профессиональный спортсмен, выступающий за рубежом и представляющий Азербайджан, тоже служит имиджу страны — на футбольном поле, в еврокубках и в составе национальной сборной.

Именно поэтому хочется надеяться, что Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, AFFA и другие ответственные структуры смогут найти выход из ситуации. Помочь Замигу Алиеву сегодня — значит защитить не только карьеру одного игрока, но и интересы азербайджанского футбола, а значит всей страны в целом.