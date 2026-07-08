Нариман Ахундзаде уложил партнеров по команде на тренировке - ВИДЕО

Футболист "Коламбус Крю" и сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде привлек внимание необычной тренировкой.

Как сообщает İdman.Biz, клуб из MLS в рамках подготовки к возобновлению сезона провел занятие по джиу-джитсу в Ronin Training Center. Клуб опубликовал кадры тренировки в социальных сетях.

"Укрепляем нашу связь через джиу-джитсу. Во время подготовки к возобновлению сезона мы посетили Ronin Training Center и провели веселый тренировочный день", — говорится в публикации клуба.

На кадрах также появился нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде. 22-летний футболист боролся в зале с партнерами по команде. На видео видно, как Ахундзаде в двух эпизодах приемами укладывает соперников на покрытие.

Напомним, что Ахундзаде в феврале этого года перешел из "Карабаха" в "Коламбус Крю".