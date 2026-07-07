Вальдас Дамбраускас: "В первом тайме мы играли даже лучше, чем во втором" - ВИДЕО

"После первого тайма я ничего не хотел менять. Потому что, на мой взгляд, мы выступали великолепно. В первой половине мы играли даже лучше, чем во второй".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас после матча против ТНС.

Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" в Баку обыграл валлийский клуб ТНС со счетом 2:0.

"Мы хотели быть командой, которая стремительно врывается в свободные зоны. Первый гол мы забили после углового, а второй — как раз в результате той атаки, которую планировали. Мы были стороной, которая контролировала игру с первых минут, доминировали на поле до самой последней секунды и, думаю, заслужили эту победу", — добавил главный тренер.