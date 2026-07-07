Вальдас Дамбраускас: "В первом тайме мы играли даже лучше, чем во втором" - ВИДЕО

"После первого тайма я ничего не хотел менять. Потому что, на мой взгляд, мы выступали великолепно. В первой половине мы играли даже лучше, чем во второй".
Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас после матча против ТНС.
Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" в Баку обыграл валлийский клуб ТНС со счетом 2:0.
"Мы хотели быть командой, которая стремительно врывается в свободные зоны. Первый гол мы забили после углового, а второй — как раз в результате той атаки, которую планировали. Мы были стороной, которая контролировала игру с первых минут, доминировали на поле до самой последней секунды и, думаю, заслужили эту победу", — добавил главный тренер.
View this post on Instagram
Ответная встреча между командами состоится через неделю.
Рулевой ТНС: "В домашнем матче постараемся добиться нужного нам результата"
Наставник валлийского клуба сохраняет оптимизм
Вальдас Дамбраускас: "2:0 — хороший результат, но я ждал большего количества голов" - ВИДЕО
Ответная встреча между командами состоится через неделю
Дирк Шустер: "Зиря" является фаворитом в противостоянии с "Торпедо"
Матч "Зиря" - "Торпедо" состоится 8 июля
"Карабах" представил форму на новый сезон - ВИДЕО
Новая экипировка выполнена в белом, черном и синем цветах
Замир Гасанов вошел в тренерский штаб ФК "Имишли"
Специалист уже работал в таких командах, как "Шамахы" и "Шафа"
Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи