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Рулевой ТНС: "В домашнем матче постараемся добиться нужного нам результата"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 23:44
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Рулевой ТНС: "В домашнем матче постараемся добиться нужного нам результата"

"Мы преодолели очень долгий путь, чтобы приехать сюда".

Как сообщает İdman.Biz, об этом после первого матча I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против азербайджанского "Сабаха" заявил главный тренер валлийского ТНС Крейг Харрисон.

"Мы были в пути два дня, и команда ощущала усталость. Однако я не хочу умалять заслуги соперника. У "Сабаха" очень хороший состав. В домашнем матче постараемся добиться нужного нам результата. В первом тайме мы затратили больше сил и играли с акцентом на атаку. Во втором тайме "Сабах" больше владел мячом и измотал нас. Нашей главной целью было не пропустить, и в первом тайме нам это удалось", - сказал он.

Главный тренер также подчеркнул, что его команда не пыталась выиграть время.

"Мы приехали сюда, чтобы добиться хорошего результата. В домашних матчах мы выступаем лучше. Верим, что ответная встреча с «Сабахом» также будет успешной", - добавил он.

İdman.Biz
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