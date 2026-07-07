ФК "Торпедо" находится в Баку - ВИДЕО

Грузинский футбольный клуб "Торпедо" (Кутаиси) прибыл в Азербайджан для участия в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Кадры из Международного аэропорта Гейдар Алиев были опубликованы на официальной странице клуба в Instagram.

Как сообщает İdman.Biz, первый поединок между бакинским "Зиря" и кутаисским "Торпедо" состоится 8 июля на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Ответная встреча между командами запланирована на 16 июля и пройдет в Кутаиси.