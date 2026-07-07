Аслан Керимов: "Для "Сабаха" важно сохранить ворота сухими в первом матче"

Руководитель отдела тренерского образования АФФА Аслан Керимов высказался о матче "Сабаха" против валлийского "Нью-Сейнтс" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

"Признаюсь, у меня нет подробной информации о валлийском клубе. Сейчас все внимание сосредоточено на чемпионате мира. Кроме того, у меня не было возможности следить за тем, каким составом "Нью-Сейнтс" выступал на учебно-тренировочных сборах, какие у команды новые трансферы и на каком уровне находится ее подготовка. В целом по таким матчам сложно сформировать точное мнение. Товарищеские игры на этапе подготовки не полностью отражают реальную силу команды", — сказал Керимов в комментарии АЗЕРТАДЖ.

Специалист отметил, что валлийские клубы иногда способны успешно выступать в еврокубках.

"Нью-Сейнтс" представляет британскую футбольную школу. Валлийские клубы в отдельные сезоны способны формировать достаточно сильные коллективы и проходить определенные стадии еврокубков. Но сейчас сложно заранее сказать, на каком уровне находится эта команда", — заявил он.

По мнению Керимова, "Сабах" обладает потенциалом, чтобы пройти соперника на этом этапе.

"Во внутреннем чемпионате, особенно в матчах против "Карабаха", мы видели и результативность линии атаки "Сабаха", и надежную игру команды в обороне. Думаю, у команды достаточно потенциала, чтобы победить в первом матче", — отметил специалист.

Он ожидает, что бакинский клуб будет больше владеть мячом, а соперник сделает ставку на оборону и контратаки.

"Ожидаю, что "Сабах" будет контролировать игру. Соперник же, скорее всего, будет действовать от обороны и искать шансы в контратаках. Одна из их опасных сторон — стандартные положения. Британские команды всегда серьезно работают над этим компонентом, и особенно в бакинском матче стандарты могут стать одним из главных голевых оружий соперника", — добавил Керимов.

По словам представителя АФФА, для "Сабаха" большое значение будет иметь игра в обороне.

"Надеюсь, наш представитель не пропустит в домашнем матче и завершит встречу победой. Считаю, что команда обязательно забьет. Сколько будет голов, уже покажет ход игры", — сказал Керимов.

Напомним, матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" пройдет сегодня на Bank Respublika Arena и начнется в 20:00.

Ответная встреча состоится через неделю на выезде.