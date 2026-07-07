"Сабаил" подписал Вусал Алиева

Футбольный клуб "Сабаил" оформил новый трансфер.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, к команде присоединился Вусал Алиев.
С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.
Последним клубом Алиева был "Шахдаг Гусар".
Футбольный клуб "Сабаил" оформил новый трансфер.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, к команде присоединился Вусал Алиев.
С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.
Последним клубом Алиева был "Шахдаг Гусар".
Специалист уже работал в таких командах, как "Шамахы" и "Шафа"
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