"Сабаил" подписал Вусал Алиева

Футбольный клуб "Сабаил" оформил новый трансфер.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, к команде присоединился Вусал Алиев.

С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.

Последним клубом Алиева был "Шахдаг Гусар".