Воспитанник "Хазар-Лянкярана" продолжит карьеру в "Карван-Евлах"

Футбольный клуб "Карван-Евлах" продолжает трансферную работу перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на offsideplus.az, региональный клуб достиг договоренности с Орханом Садыглы.

Воспитанник "Хазар-Лянкярана" в последнее время выступал за "Мингячевир".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге. В новом сезоне евлахский клуб вновь будет выступать в Первой лиге.

Отметим, что “Хазар-Лянкяран” был одним из самых известных и титулованных клубов азербайджанского футбола 2000-х годов, однако прекратил профессиональную деятельность в 2016 году и с тех пор не выступает в профессиональных лигах. За свою историю лянкяранский клуб становился чемпионом Азербайджана в сезоне-2006/07, трижды выигрывал Кубок страны - в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2010/11, завоевал Суперкубок Азербайджана-2013, а также стал победителем Кубка чемпионов Содружества-2008.