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Слот приближается к сборной Нидерландов: федерация вышла на первый контакт

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 16:22
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Слот приближается к сборной Нидерландов: федерация вышла на первый контакт

Королевский футбольный союз Нидерландов связался с Арне Слотом по поводу поста главного тренера национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, об этом он написал в социальной сети X.

47-летний специалист считается одним из основных кандидатов на пост наставника "оранжевых".

По информации источника, со Слотом, последним местом работы которого был "Ливерпуль", уже состоялись предварительные переговоры.

Напомним, сборная Нидерландов завершила выступление на ЧМ-2026 в 1/16 финала, проиграв Марокко в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

После матча Роналд Куман, возглавлявший национальную команду с 2023 года, объявил об уходе с поста главного тренера.

İdman.Biz
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