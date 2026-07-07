Капитан "Зиря": "С первых минут должны быть внимательны"

Капитан футбольного клуба "Зиря" Гисмет Алыев поделился ожиданиями от матча против кутаисского "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос İdman.Biz на пресс-конференции перед игрой.

"Будет сложный матч. "Зиря" готов к игре в Лиге конференций. В составе соперника есть футболисты, которые в любой момент могут изменить ход игры. Завтра с первых минут мы должны быть внимательны. У нас тоже достаточно опыта. Завтра на поле сделаем все возможное, чтобы добиться желаемого результата. Соперник — хороший коллектив. Раньше у нас уже были матчи в жаркую погоду. Не думаю, что это станет проблемой. Как команда мы готовы к завтрашней игре", — сказал защитник.

Напомним, матч "Зиря" - "Торпедо" пройдет 8 июля на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Ответная встреча состоится 16 июля в Кутаиси.