Президент АФФА пожелал удачи азербайджанским клубам в еврокубках

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф пожелал удачи азербайджанским клубам, которые стартуют в еврокубках.
Как сообщает İdman.Biz, об этом глава ассоциации написал на своей странице в X.
"Стартуют квалификационные раунды клубных турниров УЕФА. В течение трех дней "Сабах", "Карабах" и "Зиря" выйдут на поле, чтобы представить нашу страну соответственно в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Желаю нашим представителям успешных результатов на пути достойного представления страны", — написал Наджаф.
Напомним, "Сабах" выступит в Лиге чемпионов, "Карабах" — в Лиге Европы, а "Зиря" — в Лиге конференций.
UEFA klub turnirlərinin təsnifat mərhələlərinə start verilir.— Rovshan Najaf (@RovshanNajaf) July 7, 2026
Üç gün ərzində @fc_sabah, @FKQarabagh və @ZirePFK müvafiq olaraq Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının təsnifat mərhələlərində ölkəmizi təmsil etmək üçün meydana çıxacaqlar.
Təmsilçilərimizə…