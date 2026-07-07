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Президент АФФА пожелал удачи азербайджанским клубам в еврокубках

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 13:54
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Президент АФФА пожелал удачи азербайджанским клубам в еврокубках

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф пожелал удачи азербайджанским клубам, которые стартуют в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, об этом глава ассоциации написал на своей странице в X.

"Стартуют квалификационные раунды клубных турниров УЕФА. В течение трех дней "Сабах", "Карабах" и "Зиря" выйдут на поле, чтобы представить нашу страну соответственно в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Желаю нашим представителям успешных результатов на пути достойного представления страны", — написал Наджаф.

Напомним, "Сабах" выступит в Лиге чемпионов, "Карабах" — в Лиге Европы, а "Зиря" — в Лиге конференций.

İdman.Biz
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