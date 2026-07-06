"Нефтчи" проведет второй контрольный матч на сборах в Словении

Футбольный клуб "Нефтчи" сегодня проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Словении.

Как сообщает İdman.Biz, команда Юрия Вернидуба встретится с сербским "Партизаном". Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

"Нефтчи" использует сборы в Словении для набора игровой формы и оценки состава под руководством нового тренерского штаба.

После встречи с "Партизаном" бакинский клуб проведет еще два контрольных матча. 10 июля "черно-белые" сыграют с сербским "Раднички Ниш", а 13 июля — с хорватским "Осиеком". Предстоящие игры должны помочь Вернидубу определить контуры команды перед стартом внутреннего сезона и еврокубковой кампании.