5 Июля 2026
RU

"Карабах" объявил о переходе латвийского полузащитника Джебраила Макрецкиса - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июля 2026 18:54
19
"Карабах" объявил о переходе латвийского полузащитника Джебраила Макрецкиса - ВИДЕО

Агдамский "Карабах" продолжает укреплять состав перед новым сезоном, объявив о переходе латвийского полузащитника Джебраила Макрецкиса.

Как сообщает İdman.Biz, с 26-летним футболистом, перешедшим из венгерского "Ференцвароша", подписан трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года. В составе азербайджанского клуба Макрецкис будет выступать под 25-м номером.

Макрецкис родился в Германии и является воспитанником леверкузенского "Байера". За свою карьеру он выступал за немецкие клубы "Боннер", дортмундскую "Боруссию" и берлинскую "Викторию", а также болгарский "Пирин" из Благоевграда и венгерский "Ференцварош". В 2018 году футболист провел матчи за юношескую сборную Латвии (U-19).

Макрецкис стал восьмым новичком "Карабаха" в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее состав действующего чемпиона Азербайджана пополнили Жали Муаддиб, Закария Саво, Самуэль Лобато, Бруно Ланга, Мартин Зломислич, Реналдо Сефас и Бенсе Варконьи.

İdman.Biz

Новости по теме

"Зиря" подписала полузащитника из Кот-д'Ивуара
16:49
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписала полузащитника из Кот-д'Ивуара

Крис Дигбеу заключил с азербайджанским клубом четырехлетний контракт

"Имишли" расстался с белорусским голкипером
14:45
Азербайджанский футбол

"Имишли" расстался с белорусским голкипером

Андрей Синенко покинул азербайджанский клуб

"Кяпаз" определился с последним соперником на летних сборах
14:15
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" определился с последним соперником на летних сборах

Команда завершит подготовку к сезону товарищеским матчем с "Сумгайытом"

Экс-тренер Камило Дурана высказался о футболисте "Карабаха"
12:59
Азербайджанский футбол

Экс-тренер Камило Дурана высказался о футболисте "Карабаха"

Бывший наставник форварда "Карабаха" оценил его перспективы на фоне интереса "Селтика"
"Рождение новой звезды": Кипрский "Пафос" оригинально представил азербайджанского новичка Мурада Мамедова
06:30
Азербайджанский футбол

"Рождение новой звезды": Кипрский "Пафос" оригинально представил азербайджанского новичка Мурада Мамедова

В прошлом месяце "Пафос" подписал с воспитанником бакинского "Нефтчи" четырехлетний контракт
"Туран Товуз" усилился российским голкипером
02:10
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" усилился российским голкипером

С 27-летним вратарем подписан контракт сроком на два года

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи