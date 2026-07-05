"Карабах" объявил о переходе латвийского полузащитника Джебраила Макрецкиса - ВИДЕО

Агдамский "Карабах" продолжает укреплять состав перед новым сезоном, объявив о переходе латвийского полузащитника Джебраила Макрецкиса.
Как сообщает İdman.Biz, с 26-летним футболистом, перешедшим из венгерского "Ференцвароша", подписан трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года. В составе азербайджанского клуба Макрецкис будет выступать под 25-м номером.
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Макрецкис родился в Германии и является воспитанником леверкузенского "Байера". За свою карьеру он выступал за немецкие клубы "Боннер", дортмундскую "Боруссию" и берлинскую "Викторию", а также болгарский "Пирин" из Благоевграда и венгерский "Ференцварош". В 2018 году футболист провел матчи за юношескую сборную Латвии (U-19).
Макрецкис стал восьмым новичком "Карабаха" в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее состав действующего чемпиона Азербайджана пополнили Жали Муаддиб, Закария Саво, Самуэль Лобато, Бруно Ланга, Мартин Зломислич, Реналдо Сефас и Бенсе Варконьи.
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