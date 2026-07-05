Экс-тренер Камило Дурана высказался о футболисте "Карабаха"

Бывший главный тренер колумбийского "Индепендьенте Медельин" Себастьян Ботеро поделился мнением о нападающем "Карабаха" Камило Дуран, которого СМИ связывают с возможным переходом в шотландский "Селтик".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Scottish Sun, колумбийский специалист считает, что 24-летний форвард полностью готов к следующему этапу своей карьеры.

По словам Ботеро, Дурана отличает сильный характер и умение показывать лучший футбол под давлением.

"Он никогда не боялся трудностей. Чем выше давление, тем лучше он играет", - отметил специалист.

Ботеро также рассказал, что на раннем этапе карьеры Дуран выступал в полузащите, однако позже был переведен в линию атаки. По мнению тренера, именно это решение стало одним из ключевых в развитии футболиста.

Кроме того, наставник напомнил, что в свое время колумбиец выступал на правах аренды за бразильский "Фламенго", однако из-за травмы полноценный трансфер не состоялся. Впоследствии Дуран сумел проявить себя в Португалии, а затем продолжил карьеру в составе "Карабаха".

Ранее сообщалось, что интерес к форварду агдамского клуба проявляет шотландский "Селтик".