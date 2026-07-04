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"Сабах" оформил полноценный трансфер Годфреда Боакье

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июля 2026 20:25
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"Сабах" оформил полноценный трансфер Годфреда Боакье

Масазырский "Сабах" оформил полноценный переход ганского защитника Годфреда Боакье, который ранее выступал за команду на правах аренды.

Как сообщает Bizim.Media, футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента после истечения срока контракта с английским "Бирмингемом".

Боакье отправился вместе с "Сабахом" на предсезонный сбор в Австрию, где получил положительную оценку от главного тренера Валдаса Дамбраускаса. После этого руководство клуба приняло решение подписать с ним полноценный контракт.

Напомним, ганский защитник перешел в "Сабах" на правах аренды из "Бирмингема" в феврале этого года.

İdman.Biz
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