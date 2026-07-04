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"Карабах" может подписать защитника "Ференцвароша"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июля 2026 17:31
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"Карабах" может подписать защитника "Ференцвароша"

"Карабах" может усилить состав новым футболистом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, агдамский клуб, по имеющейся информации, достиг договоренности о трансфере латвийского флангового защитника "Ференцвароша" Джабраила Макрецкиса. 26-летний футболист уже прибыл в Баку. После прохождения медицинского обследования он должен подписать контракт с "Карабахом".

Макрецкис выступал за "Ференцварош" с лета 2023 года. За это время он выиграл с командой два чемпионских титула в Венгрии и один Кубок страны, а также играл в Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА.

В прошлом сезоне латвийский футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Макрецкис также провел семь матчей за сборную Латвии U-19. Его контракт с "Ференцварошем" истек этим летом.

İdman.Biz
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