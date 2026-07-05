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"Рождение новой звезды": Кипрский "Пафос" оригинально представил азербайджанского новичка Мурада Мамедова

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июля 2026 06:30
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"Рождение новой звезды": Кипрский "Пафос" оригинально представил азербайджанского новичка Мурада Мамедова

Кипрский футбольный клуб "Пафос" опубликовал в своих социальных сетях яркую презентацию, посвященную новобранцу команды — 20-летнему азербайджанскому вингеру Мураду Мамедову. Публикация, вышедшая сразу на трех языках (азербайджанском, греческом и английском), озаглавлена как "МУРАД МАМЕДОВ – Рождение новой звезды".

Как сообщает İdman.Biz, в своем приветственном тексте пресс-служба кипрского клуба не поскупилась на комплименты в адрес молодого игрока:

"Есть футболисты, которые выделяются с самого первого мгновения, и Мурад Мамедов, похоже, именно из их числа. У молодого азербайджанского вингера есть все качества, способные завести любого болельщика: взрывная скорость, высокая техническая подготовка, уверенность при игре один на один и креативность, способная делать разницу на поле. Это футболист, который не боится брать инициативу на себя и зажигать трибуны.

ФК "Пафос" продолжает инвестировать в молодых игроков с большим потенциалом. Мы искренне надеемся, что синяя футболка станет для него идеальным трамплином для раскрытия его огромного таланта и начала блестящей европейской карьеры. Болельщики "Пафоса" с нетерпением ждут возможности увидеть его в деле, ждут его голов и ассистов. Удачи, Мурад! Добро пожаловать в семью ФК "Пафос"!"

Напомним, что в прошлом месяце "Пафос" подписал с воспитанником бакинского "Нефтчи" и игроком молодежной сборной Азербайджана (U-21) четырехлетний контракт.

İdman.Biz
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