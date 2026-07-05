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"Имишли" расстался с белорусским голкипером

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июля 2026 14:45
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"Имишли" расстался с белорусским голкипером

Футбольный клуб "Имишли" объявил об уходе голкипера Андрей Синенко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, руководство поблагодарило белорусского вратаря за сотрудничество и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

Синенко стал очередным футболистом, покинувшим "Имишли" в нынешнее межсезонье.

Ранее клуб расстался с Аббасом Агазаде, Хазаром Махмудовым, Хазратом Исаевым, Эльмиром Рагимзаде, Риядом Аббасзаде, Орханом Фараджовым, Лятифом Рзаевым, Гусейнали Гулиевым, Рафаэлем Виейгашем, а также главным тренером Жорж Кашкилья.

İdman.Biz
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