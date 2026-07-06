"Кяпаз" договорился с замбийским бомбардиром

Футбольный клуб "Кяпаз", продолжающий подготовку к новому сезону, близок к усилению состава легионером.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, гянджинский клуб достиг договоренности с замбийским нападающим Кеннетом Калунгой.
Форвард, выступавший в прошлом сезоне за "Мингячевир", уже присоединился к тренировкам команды.
29-летний футболист в прошлом сезоне забил 15 голов в матчах Первой лиги.
Калунга занял второе место в списке бомбардиров и стал одним из самых результативных нападающих чемпионата.
Ожидается, что "Кяпаз" в ближайшее время официально объявит о переходе.