"Кяпаз" договорился с замбийским бомбардиром

Футбольный клуб "Кяпаз", продолжающий подготовку к новому сезону, близок к усилению состава легионером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, гянджинский клуб достиг договоренности с замбийским нападающим Кеннетом Калунгой.

Форвард, выступавший в прошлом сезоне за "Мингячевир", уже присоединился к тренировкам команды.

29-летний футболист в прошлом сезоне забил 15 голов в матчах Первой лиги.

Калунга занял второе место в списке бомбардиров и стал одним из самых результативных нападающих чемпионата.

Ожидается, что "Кяпаз" в ближайшее время официально объявит о переходе.