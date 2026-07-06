"Сумгайыт" начал подготовку к новому сезону

Футбольный клуб "Сумгайыт" приступил к подготовке к сезону-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с сегодняшнего дня команда начала тренировочный процесс.

До 24 июля "Сумгайыт" будет заниматься на стадионе SOCAR Polymer Arena, после чего отправится в Габалу, где пройдет второй этап подготовки. Учебно-тренировочный сбор продлится до 8 августа.

За время сборов команда проведет четыре контрольных матча. 26 июля соперником "Сумгайыта" станет "Кяпаз", 30 июля - "Шамаха", 3 августа - "Имишли", а 7 августа клуб встретится с катарским "Аль-Харитият".

Подготовка в Габале станет заключительным этапом перед стартом нового сезона в чемпионате Азербайджана.