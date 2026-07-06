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Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" поступят в продажу 7 июля

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июля 2026 16:29
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Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" поступят в продажу 7 июля

Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА поступят в продажу 7 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Зиря", продажа билетов начнется в 12:00.

Стоимость билетов в зависимости от секторов составит 5, 10, 20 и 50 манатов.

Болельщики смогут приобрести билеты в спортивном комплексе "Зиря" и в филиале Baku Arena сети Azfar.

Напомним, матч "Зиря" - "Торпедо" состоится 8 июля на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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