Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" поступят в продажу 7 июля

Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА поступят в продажу 7 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Зиря", продажа билетов начнется в 12:00.

Стоимость билетов в зависимости от секторов составит 5, 10, 20 и 50 манатов.

Болельщики смогут приобрести билеты в спортивном комплексе "Зиря" и в филиале Baku Arena сети Azfar.

Напомним, матч "Зиря" - "Торпедо" состоится 8 июля на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.