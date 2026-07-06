“Сабах” перед дебютом в ЛЧ: новые фланги, перестроенная оборона и испытание валлийцами – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Уже на этой неделе новоиспеченный чемпион Премьер-лиги Азербайджана бакинский “Сабах” дебютирует в квалификации Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, в первом раунде квалификации команде Валдаса Дамбраускаса будет противостоять валлийский "Нью-Сейнтс". Первый матч пройдет 7 июля на “Банк Республика Арене”, ответная встреча состоится 14 июля на “Парк Холл” в Освестри.

Главный вопрос перед стартом - насколько быстро “Сабах” сумеет встроить новичков в уже сформированный чемпионский костяк. Летом клуб действовал адресно: усиливал левый фланг обороны, центр защиты, края атаки и позицию центрального форварда.

В первую очередь стоит отметить, что бакинцы смогли удержать главного голеадора Джой-Ленса Микельса. Немец является лучшим бомбардиром в истории клуба: 72 гола в 139 матчах. В сезоне-2025/26 он забил 19 мячей в 25 играх Мисли Премьер-лиги и стал лучшим снайпером чемпионата.

Самый прямой конкурент и помощник Микельса в центре нападения - Патрик Орфе Мбина. Габонский форвард сначала пришел из “Марибора” в аренду, а затем клуб выкупил его права и подписал с ним трехлетний контракт. За “Сабах” он уже провел 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Если говорить о замене ушедших игроков по амплуа, то Мбина прежде всего закрывает потерю Павола Шафранко. Словацкий форвард покинул клуб после завершения контракта, оставив за собой 18 голов и три ассиста в 55 матчах. Мбина не является копией Микельса, но по роли он нужен именно как центральный нападающий - игрок штрафной, который может разгрузить лидера атаки и дать тренеру вариант для более прямолинейного футбола.

На флангах важным приобретением стал Ксандер Северина. 25-летний вингер сборной Кюрасао перешел из “Маккаби” Хайфа и подписал контракт по схеме 2+1. В его биографии есть Нидерланды, Сербия, Португалия и Израиль, а значит, “Сабах” получает футболиста с разным игровым опытом. Северина выглядит логичным усилением на фоне ухода Джесси Секидики, чей контракт не был продлен. Нигериец провел за клуб 107 матчей, забил 21 гол и отдал 18 ассистов, поэтому его потеря - это не только минус по статистике, но и минус по сыгранности.

Еще один фланговый вариант - Юнес Лашааб. Французский вингер арендован у “Лилля” на один сезон, при этом “Сабах” сохранил право выкупа. Это уже ставка на молодого игрока, которого можно развить и использовать как скоростной ресурс по ходу сезона.

В обороне перестройка еще заметнее. Ушел капитан Амин Сейдиев, рекордсмен клуба по числу матчей - 186 игр за “Сабах”. Также клуб расстался с бразильским защитником Игором Ногейрой, который за два года провел 62 матча и забил четыре гола. Потери такого уровня не закрываются одной фамилией, поэтому “Сабах” сразу усилил несколько точек обороны.

Польский левый защитник Тимотеуш Пухач, игравший в бакинском клубе на правах аренды, теперь принадлежит клубу полноценно: “Сабах” договорился с “Хольштайн Киль” о трансфере и подписал с ним трехлетний контракт. Его прошлый сезон получился продуктивным - 33 матча, два гола и 12 передач. Для команды Дамбраускаса это особенно важно: левый фланг становится не только оборонительной зоной, но и каналом продвижения мяча.

В центр защиты пришли Жуниор Алмейда и Эйден Маккарти. Алмейда - 26-летний бразильский центральный защитник из португальского “Маритиму”, контракт рассчитан на три года. Маккарти - 22-летний южноафриканский центральный защитник из “Кайзер Чифс”, с ним подписано соглашение по схеме 3+1. По сути, “Сабах” одновременно взял более зрелого защитника с португальским опытом и молодого футболиста с перспективой роста. Это попытка не просто заменить Ногейру и Сейдиева, а расширить конкуренцию в линии обороны.

Между тем предсезонные сборы в Австрии дали неоднозначную картину. По плану клуб начал подготовку 17 июня и работал в Тироле до 3 июля, запланировав три контрольные встречи. Соперники были серьезные: румынская “Университатя Крайова”, венгерский “Ференцварош” и украинское “Полесье”.

Первый спарринг с “Университатя Крайова” завершился со счетом 1:1. В стартовом составе вышли Жуниор Алмейда и Пухач, а единственный гол “Сабаха” забил Мбина, появившийся после перерыва. Гол Мбины показал, что он способен быть не просто запасным вариантом, а реальной частью атакующей ротации.

С “Ференцварошем” бакинцы также сыграли вничью - 1:1, причем матч продолжался 120 минут. В стартовом составе были Пухач, Маккарти и Родриго Фернандеш, а после замены вышли Жуниор Алмейда, Лашааб и Мбина. Гол забил Кафет Булус Дунгус. Для тренерского штаба этот матч был полезен именно как проверка глубины: Дамбраускас увидел почти всех новичков в условиях высокой нагрузки.

Последняя контрольная встреча с “Полесьем” завершилась поражением - 1:4. Единственный мяч “Сабаха” забил Велько Симич. В старте снова появились Жуниор Алмейда, Пухач и Мбина, а Микельс, Лашааб и Маккарти вышли по ходу игры. Этот результат вряд ли стоит драматизировать, но он подсветил очевидное: атака уже имеет варианты, а вот оборонительные связи еще требуют времени.

Перспективы “Сабаха” в дуэли с "Нью-Сейнтс" выглядят рабочими, но не простыми. Бакинский клуб сильнее по индивидуальному подбору и играет первый матч дома, что важно для дебюта в Лиге чемпионов. Но "Нью-Сейнтс" - не случайный соперник. Валлийский клуб имеет большой еврокубковый опыт.

Ключ для “Сабаха” - не дать противостоянию уйти в нервную, вязкую борьбу. Если Микельс сохранит прошлогоднюю результативность, Мбина добавит присутствие в штрафной, а фланги с Пухачем, Севериной, Лашаабом, Малуда и Пэррисом дадут скорость, бакинцы должны проходить дальше. Но если оборона снова будет ошибаться так, как в матче с “Полесьем”, "Нью-Сейнтс" получит хорошие шансы.

Именно поэтому старт в Лиге чемпионов для “Сабаха” не только исторический шанс, но и первый серьезный экзамен новой версии команды Дамбраускаса. Летняя работа выглядит логичной: клуб сохранил Микельса, добавил глубину в атаке и перестроил защиту. Теперь вопрос только в том, успеют ли эти детали сложиться в систему уже к 7 июля.