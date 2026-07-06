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Вагиф Садыгов: "Верю, что "Сабах" пройдет этап Лиги чемпионов"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июля 2026 13:26
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Вагиф Садыгов: "Верю, что "Сабах" пройдет этап Лиги чемпионов"

Председатель Комитета тренеров Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вагиф Садыгов высказался о предстоящих матчах "Сабаха" против валлийского "Нью-Сейнтс" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Специалист заявил, что перед действующим чемпионом Азербайджана стоит важная задача, а ожидания от бакинской команды очень высоки.

"Прежде всего нужно отметить, что "Сабах" заслуженно стал чемпионом и дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА. Желаю команде удачи. Верю, что уже с первого матча она покажет свои амбиции и цели. Считаю, что проведенная подготовительная работа и осуществленные трансферы говорят о том, что команда стала сильнее", — сказал Садыгов в комментарии АЗЕРТАДЖ.

По его словам, "Сабах" намерен порадовать как своих болельщиков, так и всю футбольную общественность Азербайджана.

"Верю, что команда проведет один из своих лучших матчей перед родными болельщиками и, став победителем пары, выйдет в следующий раунд", — отметил он.

Садыгов также подчеркнул, что чемпионство "Сабаха", завоеванное в борьбе с таким сильным соперником, как "Карабах", показывает большой потенциал команды.

"Поэтому есть основания ждать от них еще более крупных успехов в будущем", — добавил глава Комитета тренеров АФФА.

Напомним, первый матч против "Нью-Сейнтс" "Сабах" проведет 7 июля дома, а ответная встреча состоится через неделю на выезде.

İdman.Biz
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