Кризис местных футболистов: почему клубы не верят в собственный рынок? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджанской Премьер-лиге началась подготовка к новому сезону, и в нашем футболе снова выходит на первый план старый вопрос: что клубы на самом деле думают о местных футболистах? Действительно ли они им доверяют или просто держат в составе для заполнения заявки?

İdman.Biz на основе статистики сезона-2025/2026, опубликованной ПФЛ, провел определенный анализ, и картина получилась достаточно жесткой.

Что говорят цифры?

В течение сезона в Премьер-лиге на поле выходили 330 футболистов. Из них 163 были местными игроками, 167 — легионерами. На первый взгляд, баланс есть. Но если зайти внутрь цифр, становится понятно: проблема не в количестве, а в роли.

Самая серьезная разница проявляется именно в основном составе и игровых минутах. "Сабах" в чемпионском сезоне использовал 28 футболистов. Из них 11 были местными, 17 — легионерами. При этом в команде только три азербайджанских футболиста преодолели отметку в 1000 минут. Местных игроков, сыгравших больше 1500 минут, не было вовсе. Это показывает, что основную нагрузку в чемпионской команде не несли азербайджанские футболисты.

Количество есть, роли нет

В "Карабахе" ситуация немного отличается. В агдамском клубе число местных игроков и легионеров было равным — 17 на 17. Но и здесь основная нагрузка в составе в большей степени ложилась на легионеров. Из азербайджанских футболистов только Торал Байрамов преодолел отметку в 1500 минут. В июне этого года он перешел в турецкий "Бурсаспор".

Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Муса Гурбанлы и Нариман Ахундзаде, который в феврале этого года перешел в клуб MLS "Коламбус Крю", также получали игровое время. Но общая картина показывает, что местный футболист по-прежнему не становится полноценной центральной фигурой команды.

Самая резкая цифра — у "Нефтчи". В бакинском клубе из 25 футболистов, выходивших на поле в течение сезона, только восемь были местными. Дав шанс 17 легионерам, "Нефтчи" в этом смысле выглядит одной из команд, меньше всего доверяющих внутреннему рынку.

Кто доверяет местным игрокам?

С другой стороны находятся "Кяпаз", "Шамахы", "Имишли", "Габала" и "Карван-Евлах" — команды, которые по количеству местных футболистов выглядят заметно выше. Лидером по этому показателю стал "Кяпаз", использовавший 22 азербайджанских игрока.

Но здесь возникает другой вопрос: это системная политика развития или бюджетная необходимость? Дело в том, что большинство клубов, которые дают местным футболистам больше шансов, располагаются в нижней части турнирной таблицы.

Именно это раскрывает суть проблемы. Само по себе наличие местного игрока на поле еще не означает развитие. Если футболисту не дают систему, качественный тренировочный процесс, конкурентную среду и долгосрочный план, его присутствие на поле просто украшает статистику.

Атака в руках легионеров

В индивидуальных показателях наблюдается похожая картина. В списке бомбардиров основное преимущество также у легионеров. В атаке на первый план вышли Джой-Лэнс Микелс ("Сабах"), Бассала Самбу ("Нефтчи"), Велько Симич ("Сабах"), Жоарлем Сантос ("Туран Товуз"), Александр Рамалингом ("Сумгайыт") и Карим Росси ("Шамахы"). Среди местных футболистов главным именем стал Эмин Махмудов ("Нефтчи"), забивший 11 голов.

В списке ассистентов ситуация похожая. По части созидания впереди легионеры: Тимотеуш Пухач, Джой-Лэнс Микелс, Велько Симич, все — "Сабах", а также Луис Сильвестр из "Имишли". Среди местных игроков выделяются Эмин Махмудов ("Нефтчи") и Алексей Исаев ("Сабах").

Это показывает, что азербайджанские футболисты чаще остаются в обороне, опорной зоне, воротах или в ротации. А позиции, которые меняют судьбу матча, — атака и созидание — в основном отдаются легионерам.

Почему путь из нижней лиги наверх закрыт?

Один из самых тревожных моментов — статистика дебютов. В течение сезона в Премьер-лиге появлялось немало новых футболистов, но подавляющее большинство из них были легионерами. То есть, когда клубы ищут новых игроков, они в первую очередь смотрят не на внутренний рынок, а за границу.

Механизм перехода из нижних лиг в Премьер-лигу тоже практически не работает. Футболисты, выделяющиеся в Первой лиге, не становятся основными трансферными целями клубов высшего дивизиона. А когда такой переход все же происходит, его воспринимают не как естественный процесс, а как отдельную новость. Хотя в здоровой футбольной пирамиде Первая лига должна быть естественной базой игроков для Премьер-лиги.

Причин несколько. В нижних лигах ниже темп игры, велика разница в физической готовности, система скаутинга недостаточна, а статистическая база по футболистам не выстроена в привлекательном для клубов формате. Для клуба Премьер-лиги привезти готового легионера из-за рубежа часто выглядит проще, чем взять игрока из Первой лиги и развивать его в течение шести месяцев.

Почему местный футболист считается риском на трансферном рынке?

Проблема местного футболиста на трансферном рынке связана и с балансом цены и качества. Качественных азербайджанских игроков мало, поэтому их зарплатные ожидания быстро растут. При том же бюджете клуб может найти за рубежом более готового, физически сильного и опытного футболиста.

В такой ситуации местный игрок либо кажется дорогим, либо воспринимается как риск. А клубы вместо риска чаще выбирают готового футболиста.

Переход из академии в основную команду ломается

Вопрос академий — еще одна важная часть этого кризиса. В большинстве клубов не видно реального моста между академией и основной командой. Молодой футболист играет в младших возрастных группах, но на этапе перехода в основу либо теряется, либо отправляется в аренду, либо остается в запасе.

Клубов, которые дают собственному воспитаннику 10-15 матчей подряд в основной команде, очень мало. Поэтому академия часто превращается не в источник игроков для основы, а в отдельную структуру, существующую сама по себе.

Достаточно ли денежного стимула АФФА?

АФФА внедрила механизм стимулирования клубов за минуты местных футболистов. Согласно решению, бонусный фонд будет формироваться из взносов, выплачиваемых за легионеров, заявленных клубами Misli Премьер-лиги. То есть определенная часть средств, полученных от легионерских взносов, минимум 1 000 000 манатов, будет распределяться между клубами Премьер-лиги. Клуб, чьи местные футболисты наберут за сезон больше всего очков с учетом коэффициентов, также получит дополнительный бонус — 50 000 манатов из общей суммы.

Общее количество минут, сыгранных местными футболистами каждого клуба, будет рассчитываться в соответствии с их процентной долей в общем объеме минут местных игроков во всех клубах Премьер-лиги.

В матчах Премьер-лиги местный футболист будет оцениваться с коэффициентом 1,0. Местный футболист в возрасте 21 года и младше — с коэффициентом 1,5. Воспитанник клуба, который до перехода в основную команду минимум три сезона подряд выступал в возрастных группах или команде дублеров этого же клуба, — с коэффициентом 2,0.

Это правильный шаг. Но проблема в том, что денежный стимул не снимает полностью риск с тренера. Если тренер отвечает за результат, он чаще выбирает не местного футболиста, который может стать звездой завтра, а готового легионера, который нужен сегодня.

В итоге можно сказать, что кризис местного игрока в азербайджанском футболе связан не только с качеством самих футболистов. Академии не дают игроков основной команде, нижние лиги не выполняют роль реальной базы для Премьер-лиги, клубы недостаточно глубоко изучают внутренний рынок, а тренеры не рискуют из-за давления краткосрочного результата.