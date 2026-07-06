Бывший вратарь "Зиря": "Азербайджан занимает особое место в моей жизни"

Бывший вратарь футбольного клуба "Зиря" Тиагу Силва рассказал о периоде, проведенном в Азербайджане.

"Я ухожу из "Зиря" с прекрасными воспоминаниями и большой благодарностью. Я всегда буду глубоко уважать этот клуб", — сказал Силва в интервью АЗЕРТАДЖ.

По словам португальского голкипера, расставание с бакинским клубом произошло по взаимному согласию сторон. Вратарь отметил, что, несмотря на ограниченное игровое время в отдельные периоды прошлого сезона, он всегда уважал решения тренера и был готов выйти на поле, когда получал шанс. Силва отдельно высказался о главном тренере "Зиря" Рашаде Садыхове.

"Он всегда будет для меня как отец в футболе. Он поверил в меня тогда, когда никто другой этого не сделал, и дал мне возможность проявить себя. Я всегда буду ему благодарен", — заявил португальский голкипер.

Экс-вратарь также оценил шансы "Зиря" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против грузинского "Торпедо".

"Верю, что у "Зиря" есть большие шансы пройти в следующий раунд. Команда создала сильный состав и менталитет победителей. Хотя я больше не ношу эту форму, я продолжу поддерживать клуб как один из его преданных болельщиков", — отметил он.

Говоря о воспоминаниях об Азербайджане, Силва признался: "Азербайджан занимает особое место в моей жизни. Люди всегда тепло относились ко мне, мне нравилось жить в Баку и открывать для себя другую культуру. Я был бы рад однажды вернуться — для визита или при подходящей профессиональной возможности".

Одним из самых ярких моментов периода в "Зиря" Силва назвал победу над хорватским "Осиеком" в серии пенальти в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Португалец также оценил шансы своей национальной команды на ЧМ-2026, назвав сборную Португалии одним из главных претендентов на титул благодаря сочетанию опытных звезд и талантливых молодых игроков. Силва подтвердил, что сейчас ведет переговоры с несколькими клубами, однако пока не принял решение о следующем этапе карьеры. При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к азербайджанскому футболу и рассматривает все варианты.