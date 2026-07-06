Видади Рзаев: "Не верю, что в следующем сезоне мы увидим амбициозный "Кяпаз"

Ветеран азербайджанского футбола Видади Рзаев высказался о назначении Азера Мамедова главным тренером "Кяпаза".

"Желаю Азеру Мамедову успехов в работе. Мы ждем от него хороших результатов. Посмотрим, как в команде будет идти селекционная работа", — сказал Рзаев в комментарии sport24.az.

По словам ветерана, итоги работы нового тренерского штаба станут понятны уже по ходу чемпионата.

"Результат всего этого мы увидим во время чемпионата. В "Кяпазе" на уровне руководства меняются только имена. Команда снова борется за сохранение места в лиге. "Кяпаз" — единственный коллектив в Азербайджане, где три разных тренера дважды уходили из клуба и возвращались. Когда говоришь "карусель", они обижаются, но другому специалисту шанс не дают", — отметил он.

Рзаев также усомнился в том, что гянджинский клуб сможет стать амбициозной командой в новом сезоне.

"Можем ли мы увидеть амбициозный "Кяпаз" в следующем сезоне? Я в это не верю. У команды нет спонсора. Анар Абдуллаев не является спонсором. Каждый год одно и то же: неудачи, смена главного тренера... Кто стоит во главе всего этого? Думаю, футбольная общественность об этом знает", — заявил ветеран футбола.

Напомним, Азер Мамедов уже работал главным тренером "желто-синих" в 2023 году.