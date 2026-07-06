Экс-футболист "Нефтчи" предложен "Зиря"

Бывший футболист "Нефтчи" Андре Шиньяшики может вновь сыграть в Мисли Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, к услугам бразильского нападающего есть интерес со стороны клубов.

Шиньяшики был предложен "Зиря".

Сам 29-летний вингер готов вернуться в Азербайджан и выступать за "Зиря". Однако клуб, который представит страну в Лиге конференций, пока не принял окончательного решения по футболисту.

Последним клубом бразильца была болгарская "Арда". Ранее Шиньяшики также выступал за "Денвер", "Колорадо", "Шарлотт" и "Нефтчи".