ФИФА-рефери Турал Гурбанов обслужит матч Лиги конференций

ФИФА-рефери из Азербайджана Турал Гурбанов получил очередное назначение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), он будет главным арбитром ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между черногорским "Дечич" и латвийской "Лиепая".

Помогать Гурбанову будут Асиман Азизли и Гюльнура Акберзаде. Функции четвертого арбитра выполнит Камал Умудлу.

Матч "Дечич" - "Лиепая" состоится 15 июля на стадионе "Тушко Поле" в городе Тузи.

Игра начнется в 22:30 по бакинскому времени.