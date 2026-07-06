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Бывший вратарь "Карабаха" продолжит карьеру в "Сабахе"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июля 2026 15:20
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Бывший вратарь "Карабаха" продолжит карьеру в "Сабахе"

Бывший вратарь футбольного клуба "Карабах" Амин Рамазанов продолжит карьеру в "Сабахе".

Об этом İdman.Biz сообщил руководитель пресс-службы футбольного клуба "Сабах" Эльнур Гамидов.

По его словам, переговоры между сторонами завершились положительно, и с 23-летним голкипером достигнута договоренность.

"Амин Рамазанов с нового сезона будет выступать за нашу команду", — отметил Гамидов.

Напомним, в прошлом сезоне Рамазанов находился в системе "Карабаха", а также выступал на правах аренды за "Загаталу".

Молодой вратарь также вызывался в юношеские сборные Азербайджана.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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