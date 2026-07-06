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Самир Абасов: "Бразилия не произвела на меня серьезного впечатления"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июля 2026 16:01
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Самир Абасов: "Бразилия не произвела на меня серьезного впечатления"

Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия - Испания и США - Бельгия.

"Думаю, Испания и США выйдут в следующий раунд. Конечно, дать прогноз на матч США - Бельгия сложно. Но небольшое преимущество я отдаю США", — сказал Абасов в комментарии sport24.az.

По словам специалиста, в матче Португалия - Испания фаворитом будет испанская сборная.

"В матче Португалия - Испания фаворит — Испания. Думаю, испанцы могут пройти до финала. Возможно, это последний чемпионат мира для Криштиану Роналду, и команда может использовать этот фактор как мотивацию. Несмотря на это, прогнозировать результат такого матча очень сложно", — отметил он.

Абасов также высказался о вылете Бразилии, которая в 1/8 финала проиграла Норвегии (1:2).

"Поражение Бразилии от Норвегии и вылет с турнира не стали для меня неожиданностью. Еще до матча Марокко - Бразилия я говорил, что Марокко не проиграет. Раньше в составе сборной Бразилии были футболисты, которые могли в одиночку решить судьбу игры. Сейчас ситуация дошла до того, что даже травмированного Неймара включили в состав на чемпионат мира. Еще до начала мундиаля Бразилия не произвела на меня серьезного впечатления. Поэтому вылет команды в 1/8 финала меня не удивил", — заявил специалист.

Главным фаворитом турнира Абасов считает сборную Франции.

"Сейчас мой главный фаворит — Франция. Эта команда действительно производит очень сильное впечатление. У футболистов явно чувствуется желание стать чемпионами и мотивация. Но если Франция встретится с Испанией, заранее назвать победителя такого матча будет очень сложно", — добавил Абасов.

Напомним, матч Португалия - Испания состоится сегодня и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В ночь на 7 июля пройдет встреча США - Бельгия. Игра начнется в 04:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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