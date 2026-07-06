6 Июля 2026
RU

Велько Симич: "Хотим реализовать наши идеи на поле" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июля 2026 17:54
23
Велько Симич: "Хотим реализовать наши идеи на поле"

Футболист "Сабаха" Велько Симич прокомментировал готовность команды к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Нью-Сейнтс".

Об этом он сказал İdman.Biz, отвечая на вопрос о том, могут ли результаты контрольных матчей, в которых команда дважды сыграла вничью и один раз потерпела крупное поражение, повлиять на психологическое состояние игроков.

"Думаю, мы провели очень хорошие учебно-тренировочные сборы. Хотим реализовать некоторые наши идеи в игре. Мы думаем о своей игре. Считаю, что полностью готовы", — заявил Симич.

@idman.biz Yoxlama oyunlarındakı uğursuzluqlar komandanı sarsıdıbmı? Velko Simiçin İDMAN.BİZ-ə cavabı#futbol⚽️ ♬ Idman və Biz - orijinal ses - Idman və Biz

Напомним, матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 7 июля на Bank Respublika Arena и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля в Уэльсе.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вальдас Дамбраускас: "С нетерпением ждем матча с "Нью-Сейнтс"
17:46
Азербайджанский футбол

Вальдас Дамбраускас: "С нетерпением ждем матча с "Нью-Сейнтс" - ВИДЕО

Главный тренер "Сабаха" оценил готовность команды к дебюту в Лиге чемпионов

"Габала" рассталась с футболистом, с которым продлила контракт в прошлом месяце
17:41
Азербайджанский футбол

"Габала" рассталась с футболистом, с которым продлила контракт в прошлом месяце

Соглашение с Сейдиной Кейта расторгнуто по взаимному согласию

Скончался известный азербайджанский футбольный тренер
17:29
Азербайджанский футбол

Скончался известный азербайджанский футбольный тренер

Тельман Салахов ушел из жизни в возрасте 89 лет

Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" поступят в продажу 7 июля
16:29
Азербайджанский футбол

Билеты на матч "Зиря" - "Торпедо" поступят в продажу 7 июля

Игра Лиги конференций пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте

“Сабах” перед дебютом в ЛЧ: новые фланги, перестроенная оборона и испытание валлийцами – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:14
Азербайджанский футбол

“Сабах” перед дебютом в ЛЧ: новые фланги, перестроенная оборона и испытание валлийцами – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский клуб подходит к историческому старту в главном еврокубке с заметно обновленным составом

Самир Абасов: "Бразилия не произвела на меня серьезного впечатления"
16:01
Азербайджанский футбол

Самир Абасов: "Бразилия не произвела на меня серьезного впечатления"

Бывший тренер "Нефтчи" назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026