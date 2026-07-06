Велько Симич: "Хотим реализовать наши идеи на поле" - ВИДЕО

Футболист "Сабаха" Велько Симич прокомментировал готовность команды к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Нью-Сейнтс".

Об этом он сказал İdman.Biz, отвечая на вопрос о том, могут ли результаты контрольных матчей, в которых команда дважды сыграла вничью и один раз потерпела крупное поражение, повлиять на психологическое состояние игроков.

"Думаю, мы провели очень хорошие учебно-тренировочные сборы. Хотим реализовать некоторые наши идеи в игре. Мы думаем о своей игре. Считаю, что полностью готовы", — заявил Симич.

Напомним, матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 7 июля на Bank Respublika Arena и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля в Уэльсе.