Вальдас Дамбраускас: "С нетерпением ждем матча с "Нью-Сейнтс" - ВИДЕО

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас высказался перед матчем с валлийским "Нью-Сейнтс" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в квалификации Лиги чемпионов", — сказал Дамбраускас на пресс-конференции перед игрой.

Наставник бакинской команды отметил, что перед "Сабахом" стоит большая ответственность.

"Сейчас на нас лежит большая ответственность. Мы с нетерпением ждем этой игры. Провели сборы в Австрии. Призываю болельщиков прийти на стадион. Мы не обещаем результат, но сделаем все возможное", — подчеркнул Дамбраускас.

Тренер также выразил надежду, что этот сезон получится успешным для команды.

Напомним, матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 7 июля на Bank Respublika Arena. Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 14 июля в Уэльсе.